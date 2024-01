Furto a Villapiana, bucano il muro e portano via l’incasso del negozio

VILLAPIANA (CS) – Il colpo è stato compiuto nella notte, ai danni di uno store gestito da cittadini cinesi a Villapiana, sullo Jonio Cosentino, in località Torre della Signora. Secondo quanto emerso la banda, utilizzando la tecnica del praticare un buco nel muro per entrare all’interno, con strumenti da scasso, ha sventrato una parete del negozio.

Una volta dentro i malviventi hanno portato via l’intero incasso del negozio, ma il bottino non è stato ancora quantificato. Come se non bastasse hanno messo a soqquadro lo store. La scoperta è stata fatta questa mattina alla riapertura dell’attività commerciale e sul furto indagano i carabinieri. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.