Fincalabra spa entra nel capitale sociale di Terme Sibarite

CASSANO ALLO JONIO (CS) – «Fincalabra spa, organismo in house providing della Regione Calabria che opera a sostegno del sistema produttivo regionale, è entrata nel capitale sociale di Terme Sibarite, società per azioni proprietaria dello stabilimento termale di Cassano Ionio, sin qui interamente partecipata dalla stessa Regione Calabria». È quanto comunica, in una nota, Ufficio di Presidenza delle “Terme Sibarite” spa.

«L’importo complessivo sottoscritto da Fincalabra spa, già interamente versato – è detto – porta la società finanziaria per lo sviluppo economico della Calabria a detenere in Terme Sibarite spa una quota di partecipazione pari a circa il 70%».

«L’operazione, finanziata attraverso accesso al fondo Exit Strategy Fuif, – specifica la nota – rientra nell’ambito della legge regionale 16 del 6 Giugno 2022, attraverso la quale si demandava proprio a Terme Sibarite spa ed a Fincalabra spa il compito di “intraprendere tutte le iniziative occorrenti per la creazione della rete regionale delle terme, intesa come sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di settore, volta a favorire la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico”, dando avvio ad un percorso che già nel Luglio del 2022 aveva portato proprio Terme Sibarite spa alla stipula di un contratto di fitto di ramo di azienda – con espressa previsione di un diritto di opzione per l’acquisizione dello stesso – finalizzato alla gestione dello stabilimento Thermae Novae di Acquappesa e delle collegate strutture ricettive».