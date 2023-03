Fiamme in una discarica di rifiuti a Cassano, nessuna ipotesi esclusa

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Un incendio, sulle cui cause indagano i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, che al momento non escludono alcuna ipotesi, è scoppiato stamattina nella discarica controllata di rifiuti di contrada ” La Silva” di Cassano allo Ionio. Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari hanno lavorato per oltre sei ore.

