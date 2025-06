Corigliano-Rossano conquista la Bandiera Blu 2025: “Non è punto di arrivo, ma di partenza”

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS9 – É stata celebrata a Corigliano-Rossano, nel teatro “Rino Gaetano” di Lido Sant’Angelo, la Festa della Bandiera Blu 2025. Aperta dalla responsabile del Servizio Turismo e Marketing territoriale, Maria Razzanelli, che ha sintetizzato il lavoro svolto per arrivare al riconoscimento di questo traguardo, la manifestazione é stata introdotta dall’assessore al turismo, Costantino Argentino, il quale ha spiegato, alla presenza del Sindaco Flavio Stasi e di vari operatori turistici del territorio, oltre che degli operatori dei lidi balneari ricadenti nella fascia di costa interessata, come, sin dal suo insediamento, nel 2001, si è lavorato oltre che su altri versanti, anche su quello di Bandiera Blu in maniera tenace, caparbia e sinergica tra parte politica ed uffici comunali interessati. L’Assessore Argentino ha illustrato l’iter amministrativo che ha portato allo “storico traguardo raggiunto, che rappresenta – ha affermato – oltre che un bellissimo risultato, un lavoro che deve essere proseguito cercando di migliorare ancora di più l’offerta turistica per garantire servizi sempre più rispondenti alle aspettative di turisti e cittadini.

La ‘Foundation for Environmental Education’, ovvero l’Ente internazionale che assegna ogni anno questo riconoscimento alle città con le spiagge, le acque marine ed i servizi migliori – ha concluso l’assessore Argentino – quest’anno ha valutato eccellenti i parametri del tratto costiero di Corigliano-Rossano, ma continueremo a lavorare non solo per confermare, ma anche per estendere la Bandiera Blu ad altri tratti”. Subito dopo gli operatori degli stabilimenti balneari interessati dal tratto costiero che ha ricevuto la Bandiera Blu sono stati chiamati sul palco, insieme al sindaco Stasi , per il ritiro del riconoscimento da esporre nel proprio stabilimento balneare.

Stasi: “La Bandiera non è un punto di arrivo, ma di partenza”

“Abbiamo lavorato – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – al monitoraggio del territorio, ai servizi, agli impianti, alle spiagge inclusive, alla mobilità sostenibile. Oggi questo pezzo di stoffa testimonia che la qualità che la nostra Città offre ai visitatori è una qualità di eccellenza a livello nazionale. Alle volte, devo dire, malgrado noi stessi. La Bandiera Blu non è un punto di arrivo, ma di partenza. Dobbiamo ancora continuare a sviluppare questo settore, credendo in noi stessi. Non basta il lavoro dell’Amministrazione comunale. Serve lavorare insieme, come comunità, esattamente come abbiamo fatto per la raccolta differenziata”.