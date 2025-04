Fermato 31enne nel Cosentino mentre è a piedi per strada, carabinieri gli trovano addosso cocaina

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO – Un giovane rossanese di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini della cessione. Il protagonista della vicenda riteneva che, percorrere a piedi gli stretti vicoli di Rossano centro, gli avrebbe consentito di evitare i controlli dei Carabinieri.

Spostamenti rapidi e limitati che pareva potessero offrire un adeguato margine di sicurezza. Ma i militari dell’Arma hanno notato il giovane che si muoveva con circospezione e, soprattutto, esternando un atteggiamento poco tranquillo. Un comportamento divenuto ancora più evidente quando, nel vicoletto che stava percorrendo, l’interessato si è trovato di fronte i Carabinieri.

Per questa ragione, ricorrendone i presupposti di Legge, i militari lo hanno sottoposto a una perquisizione personale, al termine della quale è risultato essere in possesso di 11 dosi di cocaina da un grammo e di un bilancino elettronico. Le operazioni di ricerca sono state estese anche ai locali che il ragazzo aveva appena frequentato, dove sono stati recuperati e sottoposti a sequestro, un ulteriore bilancino elettronico e altri oggetti necessari per poter confezionare le singole dosi dello stupefacente.

Sulla scorta delle valutazioni complessive, connesse essenzialmente al recupero della cocaina e dell’altro materiale correlato, è stato ipotizzato che potesse ricorrere l’ipotesi della detenzione dello stupefacente per la cessione verso terzi. Per questa ragione il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato contestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, dove rimarrà a disposizione dei Magistrati di Castrovillari.