Ex tribunale di Rossano ‘prestato’ per ospitare un seggio delle elezioni presidenziali della Romania

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Per le prossime elezioni presidenziali che si svolgeranno dal 2 al 4 maggio 2025 in Romania, il Comune di Corigliano-Rossano, su espressa richiesta inviata dal console generale di Romania a Bari, Ioana Gheorghias, al sindaco Flavio Stasi, metterà a disposizione della comunità romena residente in Città la sede dell’ex tribunale per allestirvi un seggio elettorale onde consentire l’esercizio del diritto di voto.

Martedì scorso il Console presso il Consolato Generale di Romania a Bari, Dan Stefanesa, accompagnato dal rappresentante della comunità romena a Corigliano-Rossano, Marian Dudut, è stato ricevuto presso la sede Municipale di piazza SS Anargiri dall’Assessore con delega alle Politiche di Promozione Sociale e Patrimonio, Marinella Grillo, nonchè dagli uffici comunali competenti. Il Console ha accolto con entusiasmo la proposta di utilizzare di un immobile comunale come seggio elettorale al fine di consentire ai circa tremila romeni residenti in Città il proprio esercizio del diritto al voto in occasione delle importanti elezioni presidenziali di Romania. L’immobile prescelto è l’ex tribunale sito in via Santo Stefano, che sarà allestito per ospitare un seggio composto da 8-10 cabine di voto, con urne, tavoli, sedie e connessione internet.

Le votazioni presidenziali romene si svolgeranno, anche in Italia, in tre giorni, secondo il calendario che segue:

Primo Turno: venerdì 2 maggio dalle 7 alle 21, sabato 3 maggio dalle 7 alle 21, domenica 4 maggio dalle 7 alle 20 (ora romena 21). L’immobile sarà messo a disposizione del Consolato di Romania già da giovedì 1° maggio fino a lunedì 5 maggio;

Eventuale Ballottaggio: venerdì 16 maggio dalle 7 alle 21, sabato 17 maggio dalle 7 alle 21, domenica 18 maggio dalle 7 alle 20 (ora romena 21.00). L’immobile sarà messo a disposizione del Consolato di Romania già da giovedì 15 maggio fino a lunedì 19 maggio.

“Porto innanzitutto i saluti ed il ringraziamento alla Città di Corigliano-Rossano – ha affermato il Console Dan Stefanesa – del Console Generale di Romania a Bari, Ioana Gheoghias. La comunità romena, molto numerosa nella vostra Città, è ben integrata e si sente ben accolta. Dare loro la possibilità di poter esprimere il voto senza spostarsi dal territorio è un segnale molto importante per il quale siamo molto grati alla vostra Città ed all’Amministrazione Comunale”. Il Consolato Generale di Romania provvederà alla sorveglianza del seggio elettorale nonché alla sicurezza durante tutte le operazioni di voto e scrutinio.

“Abbiamo accolto con favore e con alto senso delle Istituzioni – ha detto l’Assessore Marinella Grillo – la richiesta del Consolato Generale di Romania a Bari. La comunità romena è ben integrata da anni nel nostro territorio e siamo felici di poter rendere un servizio importante per l’esercizio del fondamentale diritto al voto ai nostri tanti concittadini romeni”. All’incontro hanno partecipato anche i Consiglieri comunali Liliana Zangaro e Cesare Sapia.

“La democrazia è un bene prezioso, in una epoca durante la quale tutto sembra poter essere messo in discussione – dichiara il Sindaco Flavio Stasi – dalla possibilità degli individui di candidarsi contro i governi reggenti fino alla libertà dei popoli di autodeterminarsi e di abitare la loro casa. Per questo la democrazia, insieme all’integrazione, va curata e salvaguardata e crediamo che una grande realtà come Corigliano-Rossano non potesse non accogliere con favore la richiesta del Console Generale di Romania a Bari di allestire un seggio elettorale in Città. Saremo lieti di accogliere in futuro in Città anche il Console Generale di Romania a Bari, Ioana Gheorghias”.