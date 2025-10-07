HomeIonio

Evaso durante un’udienza: arrestato a Cassano Celestino Abbruzzese, capostipite della cosca della Sibaritide

Il 78enne, già ai domiciliari a Qualiano, era scomparso dopo un’udienza a Castrovillari. Rintracciato dai Carabinieri a Cassano

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri hanno arrestato Celestino Abbruzzese, 78 anni, considerato il capostipite ed elemento apicale della famiglia di ‘ndrangheta degli Abbruzzese, attiva nella Sibaritide. L’uomo è accusato del reato di evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari a Qualiano (NA) per un provvedimento legato all’operazione “Athena” del giugno 2023, lo scorso 30 settembre si era allontanato dopo un’udienza a Castrovillari, facendo perdere le sue tracce tra i comuni di Castrovillari e Frascineto.

Si allontana il 30 settembre, rintracciato il 2 ottobre

Le ricerche, durate oltre 48 ore e condotte dai militari del N.O.R.M. di Cassano, del Nucleo Investigativo di Cosenza e della Compagnia di Castrovillari, hanno portato alla sua cattura nella tarda serata del 2 ottobre, quando è stato sorpreso nel rientrare nella sua abitazione nel quartiere Timpone Rosso di Cassano. L’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

