Esplode una bombola di GPL: un incendio scuote il centro urbano di Crosia, tre feriti

MIRTO CROSIA (CS) – Una potente esplosione ha scosso, ieri sera, la località di Sorrento, nel cuore di Mirto, nel comune di Crosia. Un bombolone di GPL è improvvisamente esploso, provocando l’incendio di un intero edificio. Le testimonianze parlano di un evento “mostruoso”, e le immagini che ne sono scaturite sono davvero impressionanti.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che almeno tre persone sono rimaste ferite: un uomo, una donna e una bambina. Tra i feriti la madre della bambina, consigliere comunale e già assessore Graziella Guido, che ha riportato ustioni gravi. La donna è stata trasferita, nella serata di ieri, al centro grandi ustioni di Bari. La bambina ha riportato invece solo lievi ferite mentre il cognato della donna è stato portato nell’ospedale di Rossano. L’esplosione, avvenuta nella serata di ieri, ha riguardato un bombolone a gas collocato all’esterno di una villetta bifamiliare.

Fortunatamente, al momento non si registrano vittime, anche se non si può escludere che il numero dei feriti possa aumentare nelle prossime ore. La forza dell’esplosione è stata così intensa da essere percepita chiaramente anche a circa 10 chilometri di distanza, fino a Calopezzati mare, a testimonianza della potenza dell’onda d’urto generata.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cirò Marina, supportati da squadre provenienti da Corigliano-Rossano, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni collaterali. Presenti anche le ambulanze del 118 Suem, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e li hanno trasportati in ospedale. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità sono affidate ai Carabinieri della stazione di Mirto Crosia.