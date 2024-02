Erosione costiera basso Jonio Cosentino, al via progetti per oltre 6 milioni di euro

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “L’area del basso Jonio cosentino è interessata in maniera preoccupante da fenomeni di erosione costiera, e tanti sono gli allarmi che nel corso degli anni i sindaci dei comuni interessati dal fenomeno hanno lanciato chiedendo aiuto alle istituzioni. Dopo diversi incontri – spiega Pasqualina Straface, presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative – ho aperto delle interlocuzioni con il Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici e con l’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico cercando di accelerare gli iter progettuali in corso avviati ormai da anni. Adesso finalmente i quattro progetti in itinere stanno per diventare esecutivi e nei prossimi mesi saranno consegnati i lavori”.

“Il primo progetto a partire a breve riguarda l’intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale tra Capo Trionto e la Foce del Fiume Nicà e interesserà i comuni di Crosia e Cariati, per un importo di 2 milioni di euro provenienti dall’Accordo di Programma Quadro per l’erosione mentre un altro intervento da 800 mila euro, finanziato tramite POR, riguarderà l’area dei comuni di Crosia, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio e Cariati. Per il litorale di Calopezzati sono previsti due interventi da complessivi 4 milioni di euro per la salvaguardia del litorale costiero. La consegna dei lavori di questi progetti è prevista entro l’estate”.

“La salvaguardia del territorio – conclude Straface – è uno dei punti principali dell’azione di governo del Presidente Occhiuto, che insieme alle università calabresi sta dando il via ad un piano di ricerche e studi sul fenomeno dell’erosione e sull’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. Nel frattempo con lo sblocco dei fondi e dei progetti fermi da anni diamo risposte immediate ai sindaci e alle popolazioni dei comuni duramente colpiti dal fenomeno garantendo la sicurezza e scongiurando danni ai flussi turistici su cui si basa buona parte dell’economia di quei territori”.