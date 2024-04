Era accusato di tentato omicidio, prosciolto dal tribunale di Castrovillari un 40enne di Cariati

CASTROVILLARI – Prosciolto dall’accusa di tentato omicidio. Questo quanto disposto all’esito della camera di consiglio dal Tribunale di Castrovillari nei confronti del 40enne A.A. di Cariati, difeso dall’Avv. Provino Meles. I fatti risalgono al 2022 quando, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe aggredito nottetempo due persone, prima con alcune bastonate alla testa e successivamente con pugni e calci, causando loro diverse lesioni che avevano reso necessario il ricovero presso il locale nosocomio. L’aggressione, verificatasi a Cariati, avrebbe avuto origine da una banale lite per un parcheggio.

Intervenuti sul posto, i Carabinieri avevano raccolto elementi probatori nonché le testimonianze dei presenti che confermavano la versione dei soggetti aggrediti. Nel corso del processo, la difesa dell’imputato ha dimostrato in udienza l’inattendibilità delle testimonianze, la maggior parte delle quali provenienti da parenti delle persone offese. L’Avv. Meles ha sottolineato inoltre che non vi era stato alcun tentato omicidio, bensì una legittima difesa in seguito ad una precedente aggressione.