Ennesimo violento incidente (con ribaltamento) sulla Statale 106 nel Cosentino. Traffico in tilt

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Dopo quello registrato nella giornata di ieri, un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 106 Jonica, nel territorio di Corigliano-Rossano. Per cause in corso di accertamenti si sarebbe verificato uno scontro tra due auto nei pressi dell’incrocio per Corigliano e Schiavonea in direzione Taranto. Una delle due auto si è ribaltata rimanendo capovolta su un lato della carreggiata.

Da quanto appreso ci sarebbero due persone ferite anche se, fortunatamente, non in maniera grave. Inevitabilmente si sono registrate delle lunghe code e dei rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto presenti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il SOCAS Soccorso Stradale.