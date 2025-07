Ennesimo scontro auto-moto sulla Statale 106 nel Cosentino: grave un centauro

- Advertisement -

CROSIA (CS) – Ancora un grave incidente lungo la Statale 106 Jonica, questa volta nel centro urbano di Mirto, a Crosia, in una delle aree più trafficate. L’impatto avvenuto nella notte ha visto coinvolte una moto e un’auto che si sono scontrate, per cause ancora in corso d’accertamento, nei pressi del passaggio a livello di via Nazionale. A riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha trasferito il centauro in ospedale e i carabinieri per i rilievi.