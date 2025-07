Ennesimo grave incidente sulla Statale 106 nel cosentino. Due feriti, uno trasportato in ospedale con l’elisoccorso

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ennesimo grave incidente stradale intorno all’ora di pranzo avvenuto lungo la Statale 106 Jonica, avvenuto allo svincolo di Contrada Boscarello nel comune di Corigliano-Rossano.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate proprio nei pressi dello svincolo. Due le persone rimaste ferite, una di loro in gravi condizioni. Per quanto, il 118 giunto sul posto con un’ambulanza, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso fatto atterrare proprio sulla Statale. Traffico paralizzato in entrambe le direzione in attesa che vengano completate le operazioni di soccorso. Sul posto, presenti anche le forze dell’ordine e personale Anas.