Ennesima aggressione nel carcere di Rossano, ferito un agente della Polizia penitenziaria

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ancora un’aggressione nel carcere di Rossano compiuta da un detenuto con disturbi mentali nei confronti di un agente della Polizia penitenziaria colpito con calci e pugni. L’agente, ferito, è stato medicato in ospedale e la prognosi è stata di 10 giorni. A rendere noto l’ennesimo atto violento sono i rappresentanti del Sappe, Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto, e Francesco Ciccone, segretario regionale.

Durante e Ciccone esprimono ancora una volta profonda preoccupazione per quanto accaduto sottolineando il grave impatto psicologico sull’agente, che già in passato sarebbe stato vittima di un’altra aggressione. Il tutto, in una struttura penitenziaria dove la situazione si fa sempre più difficile, nella quale il personale è costretto a lavorare in condizioni difficili e con poche risorse.