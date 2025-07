Emergenza incendi a Cassano Ionio, il Pd chiede presidio fisso dei vigili del fuoco

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – L’emergenza incendi in regione ed in tutta la provincia di Cosenza nelle ultime settimane si è ripresentata. Tantissimi i comuni, dallo Ionio al Tirreno che stanno soffrendo e combattendo con i roghi. Tra questi c’è anche Cassano Ionio. È da qui che arriva da parte del Pd cittadino e del suo segretario Gianluca Pio Falbo, una richiesta ben precisa rivolta alle istituzioni.

Falbo in una nota ricorda che “da giugno il territorio di Cassano all’Ionio è devastato da incendi che non danno tregua. Le fiamme hanno colpito aree sensibili come il Monte di Cassano, Madonna della Catena e le pinete di Sibari, arrivando a sfiorare abitazioni, strutture ricettive e persino una RSA che ha dovuto essere evacuata. – precisa – Nei giorni scorsi un vasto incendio ha minacciato il cimitero e il museo archeologico di Sibari. Non possiamo dimenticare che, solo un anno fa, un uomo ha perso la vita tra le fiamme nel nostro Comune” aggiunge Falbo. Questo il quadro drammatico riassunto dal segretario del Pd cittadino che chiede misure urgenti con l’istituzione di un presidio fisso del vigili del fuoco nel Comune.

Emergenza incendi a Cassano Ionio, le richieste del Pd ad Occhiuto e all’amministrazione

“Il presidente Occhiuto si vanta di droni antincendio attivi, ma nella Sibaritide non si è visto nulla di tutto questo. – tuona Falbo – Cassano è uno dei comuni più estesi della provincia di Cosenza, circa 160 km quadrati, e continua a essere lasciato solo davanti a un problema che ogni estate diventa emergenza, tra caldo torrido, vegetazione secca e una manutenzione del territorio che, per quanto riguarda le pinete regionali, resta insufficiente o addirittura inesistente”.

Il Partito Democratico di Cassano all’Ionio chiede così all’amministrazione comunale di attivarsi immediatamente “per pretendere dalla Regione e da Calabria Verde interventi seri di prevenzione: pulizia costante delle pinete, sorveglianza attiva e l’utilizzo dei droni per mappare i focolai. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale coinvolgere le associazioni di volontariato locali nella sorveglianza delle aree critiche, come stanno già facendo con successo diversi Comuni del nostro comprensorio”.

Oltre a questo la richiesta principale è un’altra: L’istituzione di “un presidio fisso dei Vigili del Fuoco nel nostro Comune, per garantire tempi di intervento rapidi e protezione costante di un territorio troppo vasto e vulnerabile per essere gestito solo con soluzioni emergenziali”.