Emergenza in ospedale: arriva un’anestesista una volta a settimana al Chidichimo

TREBISACCE (CS) – Un’anestesista una volta a settimana al Chidichimo per sopperire all’assenza temporanea determinata dalla messa in quiescenza della dottoressa Rita Lucia Trinchi. Non hanno tardato ad arrivare i riscontri sollecitati dal Sindaco Alex Aurelio rispetto a quella che si prospettava essere una seria emergenza per l’ospedale di Trebisacce.

Non possiamo che ringraziare per la sensibilità e l’attenzione costante – sottolinea il Primo Cittadino – il Commissario Asp di Cosenza, Antonello Graziano ed il Presidente della Regione Calabria e Commissario ad Acta della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, rispetto alle esigenze di un presidio ospedaliero che era e resta punto di riferimento per l’intero hinterland.

Così come ringraziamo per la vicinanza l’Asp e la Giunta regionale per aver garantito durante le feste pasquali due unità di supporto da far ruotare nei pronto soccorso di Corigliano Rossano e Trebisacce, in risposta alla carenza di organico che avrebbe altrimenti compromesso il mantenimento del servizio del reparto di urgenza.

La dottoressa Rossella Remidi, pur rimanendo assegnata all’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dello Spoke di Corigliano-Rossano, presterà servizio un giorno a settimana al Chidichimo ed in relazione alle effettive necessità del presidio ospedaliero.