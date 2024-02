Elisoccorso per Cassano, che fine ha fatto il progetto? L’appello all’Asp di Cosenza

CASSANO ALLO JONIO (CS) – “Come Comitato Spontaneo di Cittadini, per la tutela della salute pubblica, siamo a conoscenza che tempo fa era stata prevista una postazione dell’elisoccorso per Cassano, redatto anche un progetto, a seguito di un sopralluogo dell’allora Coordinatore Regionale Elitrasportato Calabria, Pasquale Gagliardi”. Se risponde al vero, – afferma il portavoce Francesco Garofalo -, abbiamo il diritto di sapere che fine ha fatto l’elaborato progettuale, i motivi per cui non si è dato seguito quanto previsto”.

Secondo Garofalo queste le “risposte, possono arrivare soltanto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e dalle istituzioni preposte. Da mesi, chiediamo con forza l’istituzione di questo importante servizio salva vita, in un territorio completamente sprovvisto di una struttura ospedaliera. Ricordo – evidenzia Garofalo-, che mesi orsono, il Governatore – Commissario – per la sanità in Calabria, con propria nota, aveva sollecitato i sindaci ad individuare aree idonee per l’atterraggio anche in notturno dell’elisoccorso. Da qui, il sopralluogo nel territorio di Cassano e la redazione di un progetto.

Eppure, negli anni il prezzo pagato in termini di assistenza e offerta di servizi sanitari, è stato pesantissimo. Prendiamo atto – rimarca il portavoce del comitato-, che ancora una volta all’orizzonte si addensano forti nube nel silenzio generale su una problematica, che tocca evidentemente la salute pubblica. Di certo, da parte nostra, continuiamo nella nostra battaglia di civiltà e di democrazia. A chi è stato delegato la rappresentanza – ha concluso -, il dovere di farsi interprete dei problemi reali che vive soprattutto, la povera gente. Ai Consiglieri Regionali, l’appello di farsi promotori di un interpello sul caso sopra esposto”.

