Elisoccorso ed elisuperficie, Trebisacce pensa alle emergenze

TREBISACCE (CS) – A Trebisacce arriva l’elisoccorso e, prossimamente anche l’elisuperficie. Questa la notizia che rappresenta un importante passo in avanti soprattutto se si pensa a questo momento dell’anno, ovvero l’estate in cui la popolazione, soprattutto nelle zone costiere, cresce a dismisura.

Parliamo, quindi, della salute e della sicurezza di Trebisacce, centro dello Ionio cosentino, sede anche del presidio ospedaliero, e del sopralluogo tecnico che si è svolto al campo sportivo “Giuseppe Amerise” per valutare la possibilità di utilizzo come punto di atterraggio notturno per l’elisoccorso. L’iniziativa, promossa dal direttore generale dell’ASP di Cosenza, Antonio Graziano, ha visto la partecipazione del sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, e di altri rappresentanti del comune ionico.

La notizia più importante è che il test ha dato esito positivo: grazie all’illuminazione presente su tutti e quattro i lati del campo e al manto in erba sintetica, l’area è risultata pienamente conforme ai requisiti richiesti per atterraggi notturni in situazioni d’emergenza.

Ma ora si guarda anche oltre: si lavora, infatti, anche al progetto di una nuova elisuperficie, conforme agli standard internazionali HEMS (Helicopter Emergency Medical Service). L’area designata per la struttura si trova lungo il lungomare nord, in un terreno precedentemente donato al Comune dalla famiglia Del Cornò.

Lo stesso primo cittadino ha fatto sapere come il comune sia pronto a muoversi verso la realizzazione concreta dell’elisuperficie; la convenzione con l’ASP, infatti, sarebbe ormai prossima all’approvazione. Nel frattempo, il campo sportivo “Amerise” si prepara a diventare un punto chiave per la gestione delle emergenze sanitarie durante le ore notturne, offrendo a cittadini e turisti un livello di sicurezza più elevato e una risposta più rapida in caso di necessità.