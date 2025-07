E’ partito il “Summer Campus 2025” del Conservatorio ‘Giacomantonio’, nella sede di Corigliano Rossano

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Complesso della Riforma di Corigliano Rossano del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, ospita l’importante e interessante iniziativa di musica denominata “Summer Campus 2025”. Tutto ciò è stato possibile a seguito del protocollo d’intesa, firmato nel gennaio scorso tra il Comune e il Presidente del Conservatorio.

Comincia a prendere forma concretamente il progetto che l’Amministrazione Comunale ha portato avanti riguardo al centro storico di Corigliano Rossano destinato a diventare un polo culturale grazie proprio ad iniziative come questa. Infatti parte del Complesso della Riforma ospita la nuova sede del Conservatorio, un luogo che il sindaco Flavio Stasi ha definito perfetto per rilanciare l’area.

«Questa struttura si presta benissimo. – afferma il sindaco Flavio Stasi – Oggi con l’avvio dei corsi propedeutici estivi facciamo un importante passo verso l’ufficializzazione ministeriale della sede distaccata del Conservatorio. Tutto ciò, è inutile negarlo, sarebbe una svolta per questo territorio, per il nostro centro storico». L’arrivo del Conservatorio Giacomantonio non rappresenta soltanto un arricchimento culturale, ma anche un’opportunità formativa per gli studenti dell’Alto Ionio Cosentino e delle aree limitrofe.

Dal corrente Anno Accademico, quindi, è possibile frequentare i Corsi propedeutici, quali il Campus estivo. Il Summer Campus 2025 ospiterà laboratori musicali tenuti da circa una quarantina di docenti provenienti dal Conservatorio di Cosenza. Per la prima volta Summer Campus 2025 coinvolgerà i dipartimenti di Discipline interpretative; Discipline interpretative del Jazz, delle musiche improvvisate e audiotattili; Discipline della musica antica in un’operazione unica e di ampio respiro – con partecipazione totalmente libera, gratuita e senza limiti d’età – aperta a tutti gli studenti, non solo di conservatorio, ma anche di licei musicali e scuole di musica in genere.

Le domande di iscrizione-partecipazione, in modalità telematica online, sono consultabili sul sito del Conservatorio e sulla pagina ufficiale Facebook.

I prossimi appuntamenti in calendario del SUMMER CAMPUS 2025 per il mese di luglio

– 14 LUGLIO, Luca Bruno e Andrea Bauleo, Musica vocale da camera;

– 16, 17 LUGLIO, Giacomo Del Papa, Musica da camera/Violino;

– 16, 17 LUGLIO, Alessandro Acqui, Musica da camera/Viola;

– 17,18, 19 LUGLIO, Tatiana Malguina, Pianoforte;

– 18 LUGLIO, Ruben Bellavia, Musica d’insieme jazz;

– 21,22,23 LUGLIO, Letizia Butterin, Prepolifonia/Direzione del Canto monodico;

– 22, 23, 24 LUGLIO, Anna Lycia Gialdi, Clarinetto storico/Consort di chalumeaux;

– 23,24,25 LUGLIO, Angelo Trancone, Clavicembalo e tastiere storiche/Basso continuo;

– 23, 24,25 LUGLIO, Goffredo Degli Esposti, Flauto dolce/Traversiere;

– 23, 24, 25 LUGLIO, Patrizio Germone, Musica d’insieme per strumenti antichi/Violino barocco;

– 26 LUGLIO, Antonella Barbarossa, Pianoforte a 2, 4 e 6 mani;

– 29, 30, 31 LUGLIO, Alberto Maria Ruta, Musica da camera/Violino;

– 29, 30, 31 LUGLIO, Rossella Bertucci, Musica d’insieme per strumenti ad arco.