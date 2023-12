Due giovani investite nel cosentino da un’auto che si è data alla fuga. Indaga la polizia

CORIGLIANO ROSSANO – È accaduto tutto nel tardo pomeriggio di oggi della zona Scalo di Rossano su Via Galeno. Due giovani sono finite all’ospedale Giannettasio dopo essere state colpite da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso e si è anche data alla fuga. Le due giovani, dopo l’impatto sono state scaraventate sull’asfalto. Sono stati i passanti e alcuni automobilisti in transito a prestare i primi soccorsi e poi chiamare subito il 118. Dopo i primi interventi sul posto le due donne sono state portate in ospedale dove si trovano al momento ricoverate mentre la polizia, arrivata sul luogo dell’incidente ha avviato le indagini per risalire all’identità di chi guidava l’auto che si è data alla fuga.

