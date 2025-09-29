HomeIonio

Due auto in fiamme nella notte a Corigliano: indagano i carabinieri, non si esclude la pista dolosa

Le vetture sarebbero di proprietà di due cittadini stranieri. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano ha permesso di domare il rogo in breve tempo evitando così che le fiamme si espandessero verso le abitazioni ed i negozi

F.B.
CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Paura nella notte a Corigliano. Due auto parcheggiate in strada sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le vetture si trovavano su via Nazionale, nei pressi di alcune attività commerciali e da quanto si apprende, sarebbero di proprietà di due cittadini stranieri. Intorno all’una di questa notte hanno preso fuoco mettendo in allarme i residenti svegliati dall’odore acre e dalle sirene dei soccorsi.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano ha permesso di domare il rogo in breve tempo evitando così che le fiamme si espandessero verso le abitazioni ed i negozi. Per le due auto però non c’è stato scampo: inghiottite dalle fiamme e completamente distrutte in pochissimo tempo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Al momento diverse le ipotesi sono al vaglio e non si esclude quella del dolo.

