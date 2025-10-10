- Advertisement -

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – I Carabinieri della Stazione di Marina di Roseto Capo Spulico hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, K.L., di origine marocchina e residente a Trebisacce, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile dell’incendio che, lo scorso giugno, aveva distrutto due autovetture di proprietà di un Carabiniere in servizio nella zona dell’alto Ionio cosentino.



Le auto parcheggiate davanti l’abitazione del militare

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando le due auto del militare, parcheggiate nei pressi della sua abitazione, furono avvolte dalle fiamme nella notte, riportando gravi danni alla carrozzeria e alle componenti meccaniche. L’episodio aveva destato forte preoccupazione nella comunità locale e grande solidarietà nei confronti del militare colpito.

Le indagini della Procura e le immagini delle telecamere

Le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari e condotte dai Carabinieri di Roseto Capo Spulico, si sono sviluppate attraverso un’articolata attività investigativa: gli inquirenti hanno analizzato numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e raccolto diversi elementi utili per risalire all’autore del gesto.

Per il 37enne domiciliari con braccialetto elettronico

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 37enne, disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per accertare ogni ulteriore responsabilità e valutare gli elementi che la difesa vorrà presentare a suo favore.