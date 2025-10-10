HomeIonio

Due auto di un carabiniere divorate dalle fiamme: arrestato un 37enne a Trebisacce

Le fiamme avevano distrutto le due auto del militare. Dopo mesi di indagini, i carabinieri hanno individuato il presunto responsabile: un 37enne di origine marocchina finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – I Carabinieri della Stazione di Marina di Roseto Capo Spulico hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni, K.L., di origine marocchina e residente a Trebisacce, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, su richiesta della locale Procura. L’uomo è ritenuto il presunto responsabile dell’incendio che, lo scorso giugno, aveva distrutto due autovetture di proprietà di un Carabiniere in servizio nella zona dell’alto Ionio cosentino.

Le auto parcheggiate davanti l’abitazione del militare

I fatti risalgono ad alcune settimane fa, quando le due auto del militare, parcheggiate nei pressi della sua abitazione, furono avvolte dalle fiamme nella notte, riportando gravi danni alla carrozzeria e alle componenti meccaniche. L’episodio aveva destato forte preoccupazione nella comunità locale e grande solidarietà nei confronti del militare colpito.

Le indagini della Procura e le immagini delle telecamere

Le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari e condotte dai Carabinieri di Roseto Capo Spulico, si sono sviluppate attraverso un’articolata attività investigativa: gli inquirenti hanno analizzato numerosi sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e raccolto diversi elementi utili per risalire all’autore del gesto.

Per il 37enne domiciliari con braccialetto elettronico

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 37enne, disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini proseguono per accertare ogni ulteriore responsabilità e valutare gli elementi che la difesa vorrà presentare a suo favore.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Ospedale-Civile-dellAnnunziata-di-Cosenza-pronto-Soccorso-Ambulanze.

Allarme Pronto Soccorso a Cosenza: 13 ambulanze ferme. Il sindaco: “Situazione drammatica”

Area Urbana
COSENZA - “Si registra una situazione di estrema criticità in queste ore al pronto soccorso di Cosenza, dove risultano ferme ben 13 ambulanze, di...
Semaforo Metropolis Rende

Rende: riattivato (e operativo) l’impianto semaforico all’uscita del tunnel del Metropolis

Area Urbana
RENDE - Doveva essere attivato nell'ultimo fine settimana di settembre, è entrato in funzione in questo week-end (è già operativo) e si occuperà di...
convegno-su-uomini-maltrattanti-cosenza

Uomini maltrattanti, a Cosenza ridotte recidive di violenza di genere grazie alla rieducazione

Area Urbana
COSENZA – Uomini maltrattanti e riabilitazione, l’altro volto della violenza di genere. A Cosenza è stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Associazione Italiana Mediatori...
Teatro-Rendano-piazza-15-Marzo-1

Nuova era per il Teatro Rendano: cultura, creatività e performance internazionali a Cosenza

Area Urbana
COSENZA - Parte il nuovo progetto per il Teatro Rendano come Polo Culturale Espanso, finalizzato anche alla creazione di un brand culturale identitario che...
polizia-cosenza

Cosenza, prosegue la stretta della Polizia: arresti, denunce e sequestri di droga

Area Urbana
COSENZA - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nel capoluogo e nel territorio di tutta la Provincia, disposti dal Questore di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37635Area Urbana22726Provincia19994Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1488
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Semaforo Metropolis Rende
Area Urbana

Rende: riattivato (e operativo) l’impianto semaforico all’uscita del tunnel del Metropolis

RENDE - Doveva essere attivato nell'ultimo fine settimana di settembre, è entrato in funzione in questo week-end (è già operativo) e si occuperà di...
Area Urbana

Montalto Uffugo, ecco il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti. Ogni...

MONTALTO UFFUGO (CS) - È stato inaugurato questa mattina, a Taverna di Montalto Uffugo, il nuovo mercato Campagna Amica di Coldiretti Calabria. Il nuovo...
Area Urbana

Incendio ai campi di calcio dei Villaggio Europa. Il comune di...

RENDE - Su quanto accaduto questa notte a Rende, dove nella tarda serata di ieri, la struttura dei campetti di calcio del Villaggio Europa è...
Scontro Frontale Tir
Calabria

Violento scontro frontale tra due camion. Un ferito grave, trasferito in...

ROSARNO (RC) - Paura questa mattina nelle lungo la Statale 18 a Rosarno, in contrada Serricella, dove si è verificato un violento scontro frontale...
Scuola classe
Calabria

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in...

COSENZA - Pubblicato l'atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...
San Lucido Assunzioni Comune
Tirreno

San Lucido, via alle nuove assunzioni in Comune: 12 posti entro...

SAN LUCIDO (CS) - Buone notizie dal Comune di San Lucido e per chi aspira a lavorare nella pubblica amministrazione grazie a nuove assunzioni...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA