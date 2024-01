Dramma nel cosentino: trattore si ribalta e finisce in un fosso, muore un 66enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un terribile incidente con un trattore, avvenuto intorno all’ora di pranzo nelle campagna della frazione Apollinara a Corigliano Rossano, è costato la vita ad un 66enne del posto. Secondo quanto emerso l’uomo stava lavorando con il mezzo in un terreno alla periferia di Corigliano Rossano e sarebbe rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che si è ribaltato finendo in un fosso lungo una strada poderale sulla quale stava transitando.

Immediati i soccorsi, compreso l’arrivo dell’elisoccorso da Cosenza, ma per per il malcapitato non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dell’uomo dal pesante mezzo e i carabinieri, a cui toccherà il compito di accertare la dinamica dell’incidente.