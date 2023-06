Dramma nel Cosentino, muore per un improvviso malore la consigliera De Luca: aveva 29 anni

MIRTO CROSIA (CS) – Nella mattinata ha perso la vita una giovane donna di 29 anni, Raffaella De Luca poliziotta e consigliera comunale di Crosia. Raffaella è deceduta in seguito ad un malore improvviso, le ipotesi sono quelle di un infarto fulminante. La giovane donna si era sposata un mese fa, lascia il marito e un figlio di appena 7 mesi.

L’intera comunità è sotto shock per la drammatica notizia di una vita spezzata ancora troppo presto. Raffaella De Luca è figlia di Quintino De Luca, segretario nazionale del sindacato LeS e poliziotto presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano Rossano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e il medico legale per capire le cause della morte.

“Siamo basiti e sconvolti per la prematura e improvvisa scomparsa della nostra giovanissima concittadina Raffaella De Luca, mamma, Agente di Polizia e Consigliere comunale di Crosia. A nome di tutta la comunità, il sindaco Antonio Russo, il Presidente del Consiglio comunale Francesco Russo, la Giunta e tutta l’Assemblea civica, esprimono i più sinceri sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia: al papà Quintino, alla mamma Simona, al fratello Mattia e soprattutto al marito Daniele e al piccolissimo Andrea Rosario. Crosia e Mirto sono vicini a voi in questo immenso momento di dolore.