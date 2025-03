Dramma della solitudine a Mandatoriccio, anziano trovato senza vita in casa

- Advertisement -

MANDATORICCIO (CS) – Cesare Giosafatte Anastasi, 80enne, originario di Pietrapaola, è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Mandatoriccio. Il corpo dell’uomo, secondo quanto emerso era già in avanzato stato di decomposizione in quanto la morte, risalirebbe ad una quindicina di giorni fa. E’ stato un vicino di casa, che non lo vedeva da giorni, ad allertare le forze dell’ordine.

E così ieri mattina il tentativo di bussare alla sua porta ma nessuno ha risposto. Ma il forte odore proveniente dalle scale aveva già fatto temere il peggio. Intervenuti i vigili del fuoco, sono entrati nell’appartamento ed hanno fatto la macabra scoperta. L’anziano viveva da solo, non aveva moglie e figli.