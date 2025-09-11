HomeIonio

Dolore a Cariati per la morte di Rocco, giovane studente 17enne. Proclamato il lutto cittadino

L'Amministrazione comunale "un giovane pieno di talento e di luce, capace di entrare in relazione con gli altri con gentilezza e profondità". La scuola "Rocco, che a breve avrebbe frequentato il quinto anno del Liceo Scientifico, era un’anima gentile e sensibile, un ragazzo dolce, buono, solidale e intelligente"

CARIATI (CS) – Un’intera comunità sgomenta piange la morte del giovane studente  di 17 anni trovato senza vita ieri. A Cariati l’Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali esprimendo «a nome di tutta la cittadinanza, il più profondo e sincero cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Rocco, giovane di 17 anni e studente del liceo cittadino, avvenuta lo scorso 10 settembre. La notizia ha profondamente scosso la nostra comunità, lasciandola attonita, addolorata e incredula di fronte ad un evento tanto drammatico quanto inspiegabile. Rocco era un giovane pieno di talento e di luce, capace di entrare in relazione con gli altri con gentilezza e profondità, lasciando un segno in chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.

«L’Amministrazione Comunale  – si legge ancora – si unisce al dolore della famiglia, degli amici, della scuola e di tutti coloro che oggi piangono questa tragica perdita. Nella mattinata di venerdì, il Comune di Cariati proclamerà il lutto cittadino Cariati si ferma per riflettere, per onorare la memoria di un ragazzo la cui vita si è interrotta troppo presto e per ricordare un figlio della nostra terra che resterà per sempre nel cuore della comunità”.

l’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati “Il cielo si è fatto più scuro”

Anche l‘Istituto Superiore di Cariati, dove il giovane avrebbe dovuto frequentare l’ultimo anno del liceo, ha lasciato un messaggio profondo cordoglio nel di Rocco “Oggi il cielo si e fatto più scuro per la comunità scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati, che si stringe in un abbraccio di profondo dolore e incredulità attorno alla famiglia di Rocco Russo, un fiore reciso troppo presto dal giardino della vita. Rocco, che a breve avrebbe frequentato il quinto anno del Liceo Scientifico, era un’anima gentile e sensibile, un ragazzo dolce, buono, solidale e intelligente. Un cuore delicato che aveva già affrontato le intemperie della vita, trovando nella nostra scuola una seconda casa, un rifugio dove si sentiva accolto e amato. La sua assenza, un’eco silenzioso e assordante, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto: la Dirigente Scolastica, i compagni, i docenti e l’intera comunità, oggi in lutto».

«Questo drammatico evento ci ha straziati, mettendoci di fronte all’enormità di un dolore che non possiamo comprendere. Come docenti, come educatori e come custodi dei sogni dei nostri ragazzi, ci sentiamo profondamente scossi. La scuola e, e deve restare, una comunità educante unita nel sostegno reciproco. Questa perdita ci invita a una riflessione collettiva, un impegno rinnovato a essere faro di ascolto e di vicinanza per tutti i nostri alunni. Ricorderemo per sempre la sua intelligenza vivace e la sua creatività unica. Rocco ha saputo distinguersi, mettendo in luce le sue doti artistiche e organizzative, coltivando con passione il sogno di una vita nel mondo della moda e della comunicazione. Che il ricordo di questo nostro studente, della sua bonta e del suo talento, possa accendere una piccola luce nell’oscurita che oggi ci avvolge. Ciao Rocco. La tua presenza manchera, ma il tuo ricordo continuera a vivere, come un soffio di speranza, nei nostri cuori

