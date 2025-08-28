HomeIonio

«Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce pronto ma mai attivato: basta promesse»

L'appello di Davide Tavernise, consigliere regionale del M5S, per la nuova sede pronta dal 2024 ma ancora chiusa: «è necessario per l'Alto Ionio Cosentino colpito da incendi dolosi»

TREBISACCE (CS) – «Da anni il territorio dell’alto Ionio cosentino attende il rafforzamento del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce. – dichiara il consigliere regionale Davide Tavernise – Una sede già esistente, funzionale e pronta, che però dal 2024 è rimasta chiusa e senza personale per mancanza di un decreto permanente e di una chiara volontà politica. Nel frattempo, cittadini e istituzioni locali continuano a pagare sulla propria pelle i ritardi della burocrazia».  Lo dichiara in una nota Davide Tavernise, consigliere regionale del M5S.
Il rappresentante del M5S ricorda come l’alto Ionio sia colpito da incendi dolosi, da intimidazioni mafiose, da incidenti sulla SS106 – la “strada della morte” – e da emergenze che richiederebbero un presidio di soccorso tecnico urgente stabile ed efficiente. «Non è più accettabile che per fronteggiare incendi o incidenti si debba attendere l’arrivo dei mezzi da Rossano o da Castrovillari, con tragitti lunghi e tempi di intervento insostenibili. – aggiunge Tavernise – L’apertura definitiva del distaccamento di Trebisacce è un atto dovuto nei confronti di un territorio troppo spesso abbandonato a sé stesso».
Il consigliere punta il dito contro le scelte del Governo e del Ministero dell’Interno, che annunciano fondi per la costruzione di una nuova sede dei Vigili del Fuoco a Paola. «Ben venga Paola, che avrà finalmente una sede nuova al posto della vecchia – sottolinea Tavernise – ma il dispositivo di soccorso resterà lo stesso. E invece sul distaccamento di Trebisacce continua a regnare il silenzio. È questa la priorità che il Governo deve affrontare, non altri annunci destinati a lasciare immutata la situazione sul piano operativo». «È tempo di passare dalle parole ai fatti. – conclude Tavernise – Il distaccamento di Trebisacce non è una richiesta di parte, ma una necessità oggettiva di sicurezza, tutela ambientale e protezione civile. Il Governo dia risposte, non promesse».
