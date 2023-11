Disservizi all’ufficio postale, scatta la protesta a Crosia

CROSIA (CS) – Non è la prima volta che si parla dei disservizi nell’ufficio postale di Crosia, che creano grossi problemi ai cittadini. La situazione, però, non cambia. I cittadini del centro dello Ionio cosentino, quindi, hanno fatto sentire ancora una volta la propria voce in conseguenza dei disagi che vivono ed il riferimento è sia relativo a ciò che accade agli sportelli interni, sia a ciò che riguarda il bancomat.

Gli utenti lamentano la carenza di personale: sono solo due gli sportelli aperti, ovvero un numero insufficiente ad evitare una lunga fila. Code che proseguono anche al bancomat per le problematiche di linea, che spesso insistono nello stesso ufficio.

A cercare di tenere alta l’attenzione è il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Davide Tavernise: “La situazione è inaccettabile – ha detto Tavernise – ci sono solo due operatori e c’è un ATM che dal 2007 non viene sostituito e non funziona bene. Essendo un ATM vecchio, i colori non si vedono ed i numeri non si vedono. Da due anni sto chiedendo un ATM nuovo, un terzo operatore se non la richiesta di apertura pomeridiana. Poste Italiane non garantisce a Crosia ed a Mirto un servizio adeguato e questo è inaccettabile. Finora nessuna risposta e solo false promesse”.