Detenuto tenta il suicidio nel carcere di Corigliano Rossano, trasferito in codice rosso all’Annunziata

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ha tentato di togliersi la vita tagliandosi le vene, un uomo, detenuto nella casa circondariale di Corigliano Rossano accusato di reati sessuali. Secondo quanto emerso nel pomeriggio di ieri, il detenuto è stato ritrovato dal personale del carcere in una pozza di sangue all’interno della sua cella.

Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi tentando di bloccare l’emorragia in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Immediato il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Il detenuto era in attesa di trasferimento verso un istituto dotato di reparto protetto in quanto il carcere di Corigliano Rossano non ha una sezione riservata a questo tipo di detenuti.