Deliberata la concessione trentennale al Comune per il Mercato Ittico di Corigliano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, nei giorni scorsi, ha deliberato, la concessione trentennale dell’area su cui insiste la struttura del mercato ittico gestito dalla società Meris, al Comune di Corigliano-Rossano. Termina così positivamente, un percorso lungo e tortuoso, che ha visto il Comune impegnato con il Comitato dell’Autorità di Sistema in continui incontri ed interlocuzioni, proprio al fine di ottenere quanto richiesto.

La concessione demaniale legittima la titolarità dell’uso dell’area e della struttura per una migliore e più consona gestione del mercato e per un ulteriore rilancio della Meris. La struttura, che ospita la Meris, società partecipata dal Comune è stata realizzata dal Comune ma non era mai stata richiesta, e conseguentemente, rilasciata la concessione demaniale essendo in zona di autorità portuale, né era stata sottolineata – al tempo della delimitazione portuale – l’esigenza di rendere comunale il sedime.

«Con la concessione demaniale chiudiamo positivamente – afferma Tatiana Novello, Assessore alle opere pubbliche e programmazione europea con delega Sviluppo Costiero e Demanio – una situazione ereditata dal passato e che non ci consentiva una libera azione sul mercato ittico».

«Sono felice del fatto che il Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale abbia deliberato finalmente la concessione del Marcato Ittico al Comune. Ringrazio tutti i componenti del Comitato e, ovviamente, il Presidente Agostinelli. – dichiara il sindaco, Flavio Stasi – Si chiude un’epoca di contraddizioni istituzionali ed amministrative, durante la quale l’ex Comune di Corigliano prima ed il Comune di Corigliano-Rossano poi (quindi i cittadini) pagavano il mutuo per la realizzazione di una struttura di cui non potevano disporre a pieno. A questa soluzione abbiamo lavorato negli anni: un percorso complesso che oggi, però, chiudiamo positivamente. Il rilancio del Mercato Ittico – afferma ancora il Sindaco Stasi – è sempre stato tra le nostre priorità e con interventi mirati abbiamo lavorato per innovare l’infrastruttura tecnologica e modernizzare, rendendolo ancora più sicuro il sistema delle aste, valorizzando l’antica tradizione marinara della città. La concessione demaniale ci consentirà una maggiore libertà di azione.».