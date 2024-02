Dallo stop all’arrivo dei fondi: le sorti dell’ospedale della Sibaritide

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Di vocaboli e di espressioni ne sono state utilizzate tante: da colonna portante per la sanità dello Ionio cosentino, ed in generale della provincia bruzia, a grande incompiuta passando per tutti gli interrogativi relativi ai fondi. La notizia delle ultime ore è che l’ospedale della sibaritide si farà ed i fondi sono stati trovati.

Vale la pena, però, spiegare ciò che è accaduto prima dell’altro ieri per capire bene come collocare qualsiasi notizia.

Chi dovesse passare da contrada Insiti nel comune di Corigliano Rossano troverà una grande struttura, al momento ferma. Perché i lavori sono partiti già da parecchio tempo e lo scheletro della struttura è praticamente pronto. Manca, però, ancora tutto il resto. In un primo momento si era parlato infatti della consegna dei lavori per ottobre 2024, ovvero fra 8 mesi. La previsione fatta a metà 2022, però, si è rivelata bene presto decisamente ottimistica. L’anno successivo il cronoprogramma è stato praticamente aggiornato. Lo stop dei lavori, dovuto ad un aumento dei costi, ha spostato in avanti le lancette di un anno o forse anche due ed il dilemma riguarda i fondi. L’aumento dei costi, infatti, ha fermato i lavori per la costruzione di uno Spoke, che potrebbe ospitare ben 376 posti letto.

Nelle ultime ore, dopo la doccia fredda della bocciatura dell’emendamento nel decreto milleproroghe, che avrebbe dovuto finanziare tre ospedali calabresi (Sibaritide, Vibo Valentia e Gioia Tauro), arrivano i fondi: oltre 100 milioni, ovvero 68 provenienti da una restituzione da parte dello Stato di fondi non spesi ed altri 40 che si originano da trasferimenti erariali e da altri residui di bilancio regionale.

A rendere noto il nuovo finanziamento è stata la consigliere regionale Pasqualina Straface, che ha anche sottolineato come sia stata mantenuta una promessa e che i tempi previsti saranno rispettati. Vedremo se questa sarà la volta buona.