Dalla costa ai centri storici, in bici: Corigliano-Rossano rilancia con ‘Bici in Comune'”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il progetto nazionale “Bici in Comune“, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci, si propone come obiettivo di Promuovere la bicicletta come strumento di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita delle città e promuovere stili di vita sani e attivi.

Il progetto prevede una dotazione finanziaria netta di 12.600.000 euro e si muove lungo quattro direttrici: la diffusione della cultura ciclistica per favorire l’adozione della bici come alternativa ecologica ai mezzi tradizionali, lo sviluppo e la riqualificazione delle infrastrutture ciclabili, la promozione del cicloturismo per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, l’organizzazione di eventi anche non agonistici con la partecipazione attiva dei cittadini.

Il Comune di Corigliano-Rossano nel gennaio scorso ha presentato un progetto che, nei giorni scorsi, ha trovato l’approvazione da parte del Ministero con un finanziamento di 130 mila euro.

Il progetto presentato dal nostro Ente dal titolo “Pedalando in CO.RO.” prevede la realizzazione di percorsi ciclabili digitalizzati che saranno pubblicizzati attraverso i canali web e social del Comune e della proloco che sarà partner del progetto ed interventi sulle piste ciclabili esistenti situate nell’area della marina di Schiavonea e di Sant’Angelo, permettendo di offrire servizi aggiuntivi ai turisti e di riqualificare i percorsi ciclabili presenti.

I percorsi cicloturistici tracciati o riqualificati permetteranno di incentivare la scoperta del patrimonio artistico-culturale, dell’enogastronomia e delle bellezze paesaggistiche presenti immergendosi nella natura alla scoperta delle aree rurali poco antropizzate.

Le piste ciclabili esistenti che saranno oggetto di riqualificazione con la linea di intervento 2, sono situate nella Marina di Schiavonea e nell’Area Sant’Angelo.

La pista ciclabile della Marina di Schiavonea è lunga 2,65 km ed è composta da 2 tratti principali: un primo tratto che necessita di una riqualificazione dello strato superficiale e un secondo tratto oggetto di recenti interventi. A completamento delle piste ciclabili esistenti è prevista nella stessa area la costruzione di un ulteriore tratto di pista ciclabile finanziato nell’ambito del progetto “PINQuA.

La pista ciclabile in zona Sant’Angelo è lunga 2,18 km, ed è di recente costruzione. Gi altri interventi previsti sono: tracciamento GPS e segnaletica verticale nuova pista ciclabile tra i due Centri Storici; attività di educazione stradale (in accordo con associazioni territoriali); realizzazione di dieci postazioni di ricarica bici elettriche (2 rastrelliere con stazione di ricarica, da 5 bici ciascuna, a Sant’Angelo e Schiavonea).

“Digitalizzazione, innovazione, riqualificazione di tratti di piste ciclabili per una mobilità sostenibile al passo con i tempi, – afferma l’assessore alle opere pubbliche e programmazione europea Tatiana Novello – questi gli obiettivi del nuovo intervento chiesto dall’amministrazione e finanziato da sport e salute per la mobilità ciclistica ed il cicloturismo“.

“Investire sulla mobilità sostenibile serve a migliorare la qualità della vita della nostra comunità – afferma il Sindaco Flavio Stasi – ma anche per rendere il nostro territorio più moderno ed attrattivo. Ormai la qualità di un territorio si misura anche su questo e dobbiamo avere il coraggio di proseguire su questo percorso.”.