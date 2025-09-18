HomeIonio

Da Sibari a Roseto, Terzo Megalotto quasi completato: primi 18 km (forse) entro fine anno

Entro fine anno potrebbero aprire i primi 18 km del Terzo Megalotto, dall’innesto con la SS534 verso nord, destinati a collegarsi con la futura Sibari–Corigliano–Rossano

COSENZA – “Nei cantieri della Statale 106 si respira un’energia nuova: il Terzo Megalotto è quasi completato“. L’annuncio arriva dalla pagina social Ponte sullo Stretto di Messina.  “Entro fine anno potrebbero aprire i primi 18 km, dall’innesto con la SS534 verso nord, destinati a collegarsi con la futura Sibari–Corigliano–Rossano. Intanto è caduto il primo diaframma della Galleria Trebisacce: un tratto di montagna che si apre grazie al lavoro dei minatori calabresi di Acri. Con i suoi 3 km a doppia canna, la galleria è una delle opere più complesse del tracciato, attesa al completamento interno entro il 2026.

Nel frattempo – viene spiegato nella nota – scorrono già i primi chilometri di asfalto sulla Piana di Sibari e avanzano i lavori sui viadotti Forno e Avena. Tutto sotto il coordinamento di Anas e il lavoro dell’azienda del Ponte di Messina. Il Terzo Megalotto, 40 km da Sibari a Roseto Capo Spulico, è molto più di un’opera d’ingegneria: è la strada che alleggerirà i centri abitati, ridurrà i tempi di viaggio e offrirà più sicurezza. Un primo passo concreto verso una Calabria che vuole guardare al futuro con nuove opportunità”.

