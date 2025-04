Da Oriolo al successo nazionale: Premio America Innovazione a ‘Gli Artigiani del riposo’

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – L’importante riconoscimento ottenuto dall’esperienza imprenditoriale di Oriolo, Gli Artigiani del riposo, destinatari nei giorni scorsi del Premio America Innovazione, promosso dalla Fondazione Italia-USA e assegnato alle startup e MPI italiane distintesi per innovazione e per competitività a livello globale, dimostra che è possibile fare impresa di qualità, garantire opportunità occupazionali ed investire nei territori anche se piccoli.

È quanto dichiara la Presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Pasqualina Straface complimentandosi con il legale rappresentante della Società Vincenzo Brancaccio e con tutti i protagonisti di questa bella realtà premiata insieme ad altre 300 start up italiane alla Camera dei Deputati, per questo importante risultato che contribuisce a portare alto il nome della Calabria.

Nata nel 2018 nell’area industriale di Oriolo, l’azienda Gli Artigiani del Riposo, è specializzata nella produzione e nella vendita anche diretta di materassi e accessori Made in Italy destinati al relax del dormire. Oggi è una realtà nota su tutto il territorio nazionale e in continua espansione nella realizzazione e commercializzazione di prodotti per il benessere.