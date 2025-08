Crosia, il lungomare diventa più inclusivo e accessibile: installate passerelle per accesso alla spiaggia

- Advertisement -

CROSIA (CS) – Il lungomare di Crosia diventa più inclusivo ed accessibile con l’installazione delle passerelle che facilitano l’accesso alla spiaggia. Un passo importante e decisivo, come lo ha definito l’assessore Serafino Foricniti che si è occupato della supervione dei lavori.

“Le prime due – informa l’assessore – in zona Pantano e nell’area verde dove c’è la fontana con i delfini, le altre due tra il Poseidonia e Balikali e in prossimità della pista di atletica del Lungomare. Abbiamo dato un servizio doveroso e segno di una comunità civile – ha commentato acnora Forciniti – che quest’anno vede ben 4 passerelle per facilitare a tutti l’accesso sulla spiaggia. Sono dunque molto soddisfatto di questo lavoro di squadra che ha implementato notevolmente l’accessibilità sulla spiaggia per tutti”.

“L’intento, nei limiti del possibile – rimarca la sindaca Aiello – è di rimuovere le barriere architettoniche e garantire, a chi vive una disabilità permanente oppure una difficoltà temporanea, il diritto di condurre una vita con meno ostacoli”.

“Poter raggiungere il mare – ha detto la presidente del Consiglio incaricata ai Servizi Sociali, Teresa Blefari – camminare sulla sabbia o semplicemente godere di una giornata in spiaggia dovrebbe essere un diritto di tutti, non un privilegio di pochi. Con queste passerelle vogliamo abbattere un’altra barriera e avvicinarci a un’idea di comunità più giusta, più accogliente e più sensibile ai bisogni di ciascuno”.