Crosia, è “guerra” a chi abbandona i rifiuti dalle auto. Scatta la prima multa

- Advertisement -

CROSIA (CS) – A Crosia scattano le multe per chi abbandona i rifiuti dalle auto. Nel Comune ionico è stata effettuata la prima sanzione nei riguardi di chi lancia dal finestrino o apre gli sportelli delle auto per lasciare spazzatura nell’ambiente. “Fondamentale il lavoro di squadra – ha commentato la sindaca Maria Teresa Aiello – ma soprattutto l’impegno prezioso della caserma dei Carabinieri di Mirto Crosia coordinato dal maresciallo Alessandro Greco. Un segnale chiaro – continua la sindaca – per chi non rispetta la differenziata e per chi crede che si possa ancora restare impuniti quando non si rispettano le regole. In questo caso specifico importante anche la collaborazione civica di chi, vedendo ripetutamente questi atteggiamenti, ha fatto segnalazioni e denunciato le infrazioni”.

“I controlli del giovedì della Polizia locale in cooperazione con l’amministrazione – ha rimarcato l’assessore all’Ambiente Serafino Forciniti – sono finalizzati proprio alla sensibilizzazione e a fare in modo che i cittadini acquisiscano l’abitudine di effettuare una differenziata di qualità. Abbiamo avuto tempo e modo per abituare la comunità, adesso è il momento di punire chi non osserva le norme arrecando danno all’ambiente e al decoro urbano e soprattutto manca di rispetto a tutti quei cittadini che con impegno adottano un corretto conferimento dei rifiuti”. Sarà il giudice a stabilire la somma della sanzione che, secondo la legge, oscilla in una forbice tra i mille e i tre mila euro.