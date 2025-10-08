Corigliano: ruba in un supermercato e aggredisce il titolare, poi rapina un passante. Arrestato 35enne

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Momenti concitati lunedì sera nell’area urbana di Corigliano dove un uomo di 35 anni, extracomunitario da tempo residente in Italia, è stato arrestato dai carabinieri grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia presente in zona. Tutto è iniziato all’interno di un supermercato, dove l’uomo ha tentato di rubare una bottiglia di liquore di pregio, nascondendola sotto la maglietta. Ma il gesto non è sfuggito ai titolari, che lo hanno seguito tramite le telecamere di videosorveglianza. Una volta all’esterno del locale, il responsabile del punto vendita ha cercato di fermarlo, ma è stato aggredito con calci e pugni.

Alla scena ha assistito un passante, intervenuto per aiutare il commerciante ma il 35enne ha estratto un coltello, con il quale ha minacciato entrambi, costringendo poi il passante a consegnargli il proprio telefono cellulare. Proprio in quegli attimi, una pattuglia dei Carabinieri si trovava nelle vicinanze per controlli di routine. I militari sono riusciti a rintracciare e bloccare l’aggressore poco distante, trovandogli addosso sia il coltello che il cellulare appena rubato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e trasferito nel carcere di Castrovillari, in attesa della convalida del fermo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Castrovillari, guidata dal procuratore capo Alessandro D’Alessio.