Corigliano Rossano, vicenda “Tre Emme” parla l’operaio licenziato: ‘gesto discriminatorio’

CORIGLIANO ROSSANO – Licenziato per essersi assentato per andare a curare il figlio. E’ accaduto a Giovanni Zangaro, lavoratore della società cooperativa di logistica e trasporti Tre Emme di Corigliano Calabro che opera nella sede del centro di distribuzione Conad in appalto per la azienda madre Pac 2000, in contrada Salice. Un licenziamento, che ha fatto scattare la protesta dei colleghi e dei sindacati nei confronti dell’azienda. In sostanza il giovane lavoratore quando si è allontanato per andare a sincerarsi dello stato di salute del figlio, dopo aver avvisato il responsabile del cantiere del momento, si sarebbe dimenticato di timbrare il cartellino.

