Corigliano Rossano, un finanziamento per il restauro degli affreschi di Torre Mastio e del Castello Ducale

- Advertisement -

02CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Comune di Corigliano-Rossano risulta tra gli Enti assegnatari di un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania finalizzato al restauro per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle decorazioni parietali del secondo livello della Torre Mastio del Castello Ducale.

L’Amministrazione Comunale nei mesi scorsi aveva risposto all’Avviso pubblico della Fondazione denominato “Patrimonio da salvare – Cantieri Aperti”, che si proponeva di contribuire, con una somma non superiore al 75% dei costi totali preventivati, a progetti di restauro di beni culturali di particolare pregio. La proposta progettuale presentata dall’Ente era ed è finalizzata al restauro per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione delle decorazioni parietali del secondo livello della Torre Mastio del Castello ducale, affreschi murali del Girolamo Varni (1871-1872). Si tratta di un progetto complessivo di 20mila euro, che vede il contributo della Fondazione per € 13.950,00 ed il cofinanziamento comunale per € 6.050,00.

La modalità di restauro avverrà con l’approccio di “cantiere aperto”, ovvero con le fasi di restauro che si svolgeranno in concomitanza con l’apertura della struttura al pubblico. Questo permetterà ai visitatori di osservare da vicino il processo di recupero delle decorazioni parietali, trasformando l’intervento in un’esperienza culturale e didattica, con una ricaduta positiva anche in termini di attrazione turistica.

L’avvio dei lavori è previsto per i primi di marzo, con l’obiettivo di restituire alla comunità un patrimonio artistico di grande valore, migliorando la fruizione e la conservazione di un bene simbolo della città.

“Questo intervento – dichiara l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – non solo permetterà di preservare un bene di grande pregio storico-artistico, ma rappresenta anche un’importante opportunità di sviluppo turistico per Corigliano-Rossano. Il modello del ‘cantiere aperto’ offrirà un’esperienza unica ai visitatori. Il turismo culturale è una leva fondamentale per la crescita del nostro territorio, ed iniziative come questa rafforzano il nostro impegno nel renderlo sempre più attrattivo“.

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco, Giovanni Pistoia, con delega alla Cultura, valorizzazione dei beni culturali, musei e teatri, che ha sottolineato: “Questo finanziamento conferma il valore del nostro patrimonio e la volontà dell’Amministrazione di tutelarlo e renderlo fruibile. Il Castello Ducale è un elemento identitario della nostra Città ed il recupero delle decorazioni parietali della Torre Mastio rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione dei nostri beni culturali“.

Il restauro delle decorazioni parietali della Torre Mastio si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica di Corigliano-Rossano e sensibilizzare la comunità sull’importanza della conservazione dei beni storici.

Il Sindaco Flavio Stasi ha ribadito l’importanza strategica dell’intervento: “Corigliano-Rossano è una città dal patrimonio storico e artistico straordinario ed il nostro impegno è quello di valorizzarlo con azioni concrete. Il finanziamento ottenuto ci consente di intervenire su un bene di grande pregio, testimoniando la nostra volontà di rendere il Castello Ducale sempre più un punto di riferimento culturale e turistico. Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania per il supporto e tutti coloro che stanno lavorando per la crescita del nostro territorio“.