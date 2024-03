Corigliano Rossano, ufficializzata la candidatura a sindaco di Pasqualina Straface

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – «È una sfida importante che ho deciso di accettare perché il mio amore per Corigliano Rossano è talmente forte da accettare di guidare in prima persona il necessario cambio di rotta di cui questa città ha fortemente bisogno per tornare ad essere protagonista».

Così la consigliera regionale di Forza Italia, presidente della terza commissione regionale Sanità, Attività sociali, culturali e formative, su Facebook ringrazia «l’intera coalizione di centrodestra e di altri partiti per aver caldeggiato la mia candidatura a Sindaco di Corigliano-Rossano. E’ il momento – scrive – di fare squadra e riportare la politica alla guida di questa città». Pasqualina Straface dunque si candida a guidare il grande centro del Cosentino in rappresentanza del centrodestra alle prossime elezioni comunali che si terranno a giugno 2024.

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, ha voluto augurare “a Pasqualina Straface di conquistare il comune di Rossano Corigliano. Fratelli d’Italia sostiene la sua candidatura. Io, personalmente, sarò impegnato con lo spirito del militante per appoggiare la lista che gli organi di partito comporranno. Pasqualina Straface – prosegue Antoniozzi – è una donna perbene, che ha dato tanto al territorio sin dall’epoca in cui era consigliere provinciale e poi sindaco di Corigliano. Da consigliere regionale si sta impegnando attivamente per tutto lo Jonio con passione e professionalità. Mi auguro che la campagna elettorale sia corretta e basata sui contenuti. Ma certamente sarà corretta Pasqualina, che rifugge dalla demagogia e dal provincialismo. Possiamo vincere questa battaglia ma la vinceremo in ogni caso se avremo dato tutto con il massimo impegno”.