Corigliano Rossano: tre auto in fiamme nella notte, non si esclude la matrice dolosa

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Ancora incendi alle auto nel territorio di Corigliano Rossano e nella notte, sono andate bruciate tre vetture parcheggiate in Via Giacomo Matteotti allo Scalo dell’area urbana di Corigliano, nei pressi dell’ufficio postale. Sul posto, intorno alle 2.00 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme che sarebbero partite dall’auto di proprietà di un giovane, incensurato, per poi interessare altri due mezzi che sono andati distrutti. Sul posto anche i carabinieri che non escludono la matrice dolosa.

- Pubblicità sky-