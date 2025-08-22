Corigliano Rossano: si accelera sugli asili nido tra nuovi spazi e riqualificazioni. Stasi: “Passiamo da uno a quattro”

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono diversi gli interventi in fase di esecuzione e di avvio che riguardano la città di Corigliano Rossano sul fronte dell’edilizia scolastica comunale ed in particolare sugli asili nido comunali. È quanto fa sapere il Comune in una nota specificando che “in contrada Boscarello procedono i lavori di costruzione dell’asilo nido che potrà ospitare fino a 63 bambini. I lavori, già a buon punto, sono finanziati con fondi PNRR per un importo pari ad € 1.520.000,00, prevedono la realizzazione dell’opera secondo criteri di basso impatto ambientale”.

“La struttura si sta realizzando su un’area che verrà, quindi, riqualificata e riconoscibile nelle sue valenze ambientali di pregio e nelle sue funzioni di passeggio e spazio di relazione sociale complesso. – chiarisce ancora il Comune – Il progetto mira a soddisfare l’esigenza di accogliere i bambini iscritti all’asilo nido in spazi adeguati, sicuri, salubri e accoglienti, con spazi interni flessibili e modulabili, realizzati con materiali di qualità e che necessitano di una bassa manutenzione. L’edificio è costituito da una struttura a un solo piano, senza barriere architettoniche, con massima efficienza energetica e impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale e fonti rinnovabili per gli impianti tecnologici”.

Altri lavori in corso sugli asili nido

Si lavora anche all’asilo di nido Maradea. L’intervento prevede un ampliamento rispetto alla struttura esistente, con nuovi spazi e nuovi posti a disposizione di altri bambini. Su Rossano, invece, dice ancora il Comune “sono ben due i nuovi asili nido previsti (lì dove non ve ne era nemmeno uno): quello di contrada Frasso, ormai quasi completato, e quello di zona Petra. La nuova struttura di contrada Frasso è in fase di ultimazione: mancano solo gli ultimi lavori. Si tratta di un’opera in legno ed acciaio, con un’ampia area verde al suo interno, con più di 50 posti al suo interno. Un progetto di ultima generazione, pensato e realizzato in maniera tale da avere un alto impatto di efficientamento energetico. In zona Petra altro asilo nido di nuova costruzione, con i lavori che dovrebbero concludersi entro fine novembre“.

Le consegne dei lavori previste per settembre

Nel plesso scolastico di Piragineti, invece, nei primi giorni di settembre partiranno i lavori di ampliamento e riqualificazione del refettorio scolastico e dei locali cucina, “frutto di un finanziamento intercettato lo scorso mese di maggio dall’amministrazione – dice ancora il Comune – Il nuovo refettorio sarà ubicato al piano superiore, mentre al piano inferiore la nuova cucina prevede ambienti diversi per la preparazione dei pasti”.

Nel mese di settembre un altro step raggiunto: verranno consegnati i lavori di restauro e ristrutturazione del complesso scolastico di Via Torino a Rossano Scalo. “Una scuola chiusa da anni, che solo l’efficienza e la volontà di questa amministrazione ha reso disponibile nuovamente ai fini del soddisfacimento delle esigenze della comunità scolastica della Città” ha detto il Comune.

“Siamo felici di aver programmato e realizzato nuovi asili nido – dice l’assessore con deleghe alla pianificazione del territorio ed all’edilizia scolastica, Tatiana Novello – che permetteranno ai più piccoli di avere spazi moderni nei quali imparare e socializzare. Prosegue, nel contempo, il lavoro per la riqualificazione di plessi esistenti che accoglieranno i ragazzi in locali accoglienti ed efficientati”.

Fa eco il sindaco Flavio Stasi che aggiunge: “La nostra Città passa da un solo asilo nido comunale a ben quattro asili nido. E ciò grazie al lavoro di questa amministrazione e degli uffici comunali. Aumentiamo in tal modo i posti degli asili nido, perché una città deve avere spazi per i bambini di tutte le fasce d’età. È una condizione necessaria per le famiglie e per la società tutta”.