HomeIonio

Corigliano-Rossano, selezione di operatori socio-sanitari. Domande per Oss, Osa e assistente domiciliare

«L’avvio della procedura per la selezione di operatori socio-sanitari, socio-assistenziali e assistenti domiciliari – dichiara l’Assessore alla Promozione Sociale Marinella Grillo - rappresenta un passo fondamentale per garantire il diritto alla cura e all’assistenza di tutti i nostri cittadini più fragili». Domande entro il 24 agosto

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Corigliano-Rossano l’avviso esplorativo della Cooperativa ADISS Multiservice in qualità di ente affidatario del servizio di Assistenza Domiciliare a favore di persone di età 0-99 non autosufficienti residenti/domiciliati nell’ambito territoriale di Corigliano Rossano – Fondo Nazionale per le non autosufficienze-Annualità 2019-2020, con il quale invita coloro che siano interessati a svolgere attività di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) – Operatore Socio Assistenziale (O.S.A.) – Assistente Domiciliare, a presentare le proprie candidature presso Cooperativa ADISS Multisevice s.c.s.,a mezzo posta elettronica all’indirizzo adiss.ricercapersonale@gmail.com.

La domanda di candidatura, è scaricabile dal sito internet: http://www.adissmultiservice.it/ e dovrà essere inviata, al suddetto indirizzo di posta elettronica, in formato scannerizzato, corredato di firma autografa (scrivere nell’oggetto dell’e-mail: “Candidatura OSS/OSA/Assistente Domiciliare Ambito territoriale Corigliano-Rossano”). Le proposte di candidatura, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 24 Agosto 2025.

“L’avvio della procedura per la selezione di operatori socio-sanitari, socio-assistenziali e assistenti domiciliari – dichiara l’Assessore alla Promozione Sociale Marinella Grillo – rappresenta un passo fondamentale per garantire il diritto alla cura e all’assistenza di tutti i nostri cittadini più fragili. Il servizio di Assistenza Domiciliare, finanziato con il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze, non è soltanto un supporto concreto alle persone non autosufficienti, ma anche un sostegno indispensabile alle loro famiglie, che spesso affrontano quotidianamente situazioni di grande impegno fisico ed emotivo. Come Amministrazione comunale, siamo convinti che la vicinanza istituzionale si traduca in interventi concreti e qualificati, capaci di rispondere ai bisogni reali della comunità. Per questo continueremo a lavorare affinché l’assistenza a domicilio diventi sempre più capillare, tempestiva ed efficace, garantendo dignità e qualità della vita a chi ne ha più bisogno.”

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

l’Aquila reale e la Nitticora

Nella Sila Grande scoperte due eccezionali nidificazioni: l’Aquila Reale e la Nitticora

Provincia
COSENZA - L’Aquila reale e la Nitticora, due specie ornitiche d’interesse comunitario, allegato I della Direttiva Europea 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), la...
Aeroporto Crotone2

Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma: decollato con 8 ore di...

Calabria
CROTONE - Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell'ambito della continuità territoriale sovvenzionata con...
preside-scuola

L’allarme dei presidi: dal 1° settembre centinaia di scuole senza dirigenti

Italia
ROMA - Dal 1° settembre 2025 saranno centinaia le scuole ad iniziare l'anno scolastico senza il proprio preside, che si ritroveranno gestite da un...
conserve alimentari

Botulismo da tossina, ISS: “ecco come riconoscere le conserve contaminate e ridurre i rischi”

Area Urbana
ROMA - Dopo i casi di intossicazione da tossina botulinica resta alta l'attenzione. Se la fase di preparazione è fondamentale per ridurre il rischio...
Pino Tursi prato Regione Calabria

Regionali: Pino Tursi Prato «i chiarimenti interni del centrodestra e il ‘disagio’ nel campo...

Calabria
COSENZA - Di Pino Tursi Prato «Venerdì 8 agosto si è tenuto il Consiglio regionale in Calabria, durante il quale sono state prese visione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36985Area Urbana22245Provincia19735Italia7988Sport3841Tirreno2879Università1447
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

l’Aquila reale e la Nitticora
Provincia

Nella Sila Grande scoperte due eccezionali nidificazioni: l’Aquila Reale e la...

COSENZA - L’Aquila reale e la Nitticora, due specie ornitiche d’interesse comunitario, allegato I della Direttiva Europea 2009/147/CE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici), la...
Aeroporto Crotone2
Calabria

Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma: decollato con...

CROTONE - Ferragosto da incubo per i passeggeri del volo Crotone-Roma operato da Aeroitalia per conto di SkyAlps, nell'ambito della continuità territoriale sovvenzionata con...
Unical
Università

Shanghai Ranking Consultancy, l’Unical conferma la crescita: è tra migliori università...

RENDE - L’Uncial viene inclusa nella classifica delle migliori università del mondo stilata dallo “Shanghai Ranking Consultancy” e consolida il miglioramento di 100 posizioni ottenuto...
Falò spiaggia
Tirreno

Scalea: operazione “Zero Falò” sulla spiaggia. Sequestrata legna e spenti diversi...

SCALEA (CS) - Si chiama "Operazione Zero Falò"; un’azione decisa dall'Amministrazione comunale di Scalea per il rispetto della legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza...
Sunburn challenge
Dal mondo

“Sunburn challenge”, sotto il sole fino a scottarsi. L’ultimo (pericoloso) trend...

COSENZA - Il “Sunburn Challenge” è l'ultimo (pericoloso) trend virale dei giovani sui social: scottarsi volutamente sotto il sole per poi mostrare i segni...
Roberto-Occhiuto
Senza categoria

Occhiuto: «mia ricandidatura contro fango e immobilismo. Centrosinistra? Solo grande confusione»

ROMA - "Affronto la campagna elettorale con grande tranquillità, perché invece di fare promesse potrò rivendicare il lavoro fatto in questi quattro anni. Mentre...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA