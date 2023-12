Corigliano Rossano, scontro sulla ex 106: tre feriti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Incidente questa mattina a Corigliano Rossano in località Ciminata, lungo la ex statale 106. Il sinistro è avvenuto tra due auto. Si tratta nello specifico di una Opel e una Seat. Nello scontro sono rimaste ferite tre persone, nessuna sarebbero in pericolo di vita, trasferite nell’immediato al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio.

Sui fatti faranno chiarezza gli agenti della Polizia di Stato. Sul posto anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno operato nelle fasi di estrazione e messa in sicurezza dei feriti.