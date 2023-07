Corigliano Rossano, salta il carnevale estivo: danneggiati carri, scenografie e opere in cartapesta

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Salta l’edizione del carnevale estivo: scenografie, carri e opere in cartapesta danneggiate. “Erano state depositate, insieme al materiale elettrico, nell’Autoparco Comunale. Alcune sono state danneggiate ed altre sono proprio sparite. Da questa evidente disattenzione degli uffici comunali, il Comitato-Frasso Amarelli ha subìto un danno economico al quale difficilmente potrà fare fronte. Ecco perché, nonostante fosse attesa da tanti cittadini – si legge in una nota – quest’anno non potrà garantire la continuità al Carnevale.

È onestamente incomprensibile – dichiara il Presidente Pasquale Capalbo – il comportamento dell’Amministrazione Comunale che, da una parte, priva di fatto l’associazione della disponibilità del capannone nel quale i volontari lavoravano per la costruzione dei carri, non riuscendo quindi neppure ad impedire che dei materiali venissero dallo stesso trafugati; e, dall’altra, dichiara di apprezzare il lavoro fatto in precedenza, chiedendoci di continuare a lavorare ad un’edizione estiva del Carnevale, invitandoci a partecipare ad un bando comunale per gli eventi, per l’ottenimento di eventuali contributi che per la loro esiguità – conclude Capalbo – non permetterebbero però l’acquisto neppure della metà dei materiali necessari per mettere in piedi quell’evento“.