Corigliano Rossano, reimmessi sul territorio 5 cani ritenuti socievoli e non pericolosi

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANNO (CS) – Ritorneranno presto sul territorio comunale cinque cani. Lo comunica il Comune di Corigliano – Rossano che nelle attività di prevenzione e contenimento del randagismo ha provveduto a sterilizzare, identificare e valutare gli amici a quattro zampe che ritenuti socievoli e non pericolosi secondo l’ordinanza sindacale n. 182/2025, saranno reimmessi sul territorio comunale.

L’attività posta in essere dall’ente, in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e le associazioni animaliste accreditate, è diretta al controllo del numero dei cani vaganti al fine di tutelare il benessere animale, contrastando così il fenomeno del randagismo, e che prevede, unitamente all’ASP Provinciale di Cosenza, un organico programma d’interventi.

Cani reimmessi, ad ognuno un tutore

I cinque cani che saranno reimmessi sul territorio, sono stati sottoposti a sterilizzazione, identificazione con microchip, trattamenti sanitari e profilassi antiparassitaria presso il canile sanitario di C. da Foresta. Al Comune sono pervenute richieste di tutoraggio e per ciascun cane è stato individuato un tutore maggiorenne, in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 45/2023, il quale si impegnerà, per iscritto, a vigilare sullo stato di salute psico-fisica dell’animale, informando tempestivamente Comune e ASP in caso di necessità.

“Questo primo caso di reimmissione è un esempio di lavoro di squadra tra le varie articolazioni dell’amministrazione comunale – sia amministrative che politiche – l’ASP e le associazioni riconosciute – precisa il Comune di Corigliano – Rossano – che si intende replicare e che rafforza il quadro generale di interventi messi in campo”.

Il Comune fa sapere, inoltre, che presso il canile di Contrada Foresta, gestito da personale dell’ente, la sezione dedicata al canile sanitario, gestito dall’ASP, “è stata potenziata e sono stati raddoppiati i posti”. In località Boscarello, invece, “è stato realizzato ex novo un centro di microcippatura, ed è gestito da personale dell’Asp di Cosenza”.