Corigliano Rossano: pugno duro contro gli incivili dei rifiuti, un soggetto segnalato

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “Nel corso dei mesi estivi l’amministrazione Comunale ed in particolare il settore Ambiente, su disposizione del sindaco Flavio Stasi, ha costituito un gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore con delega all’Ambiente, Damiano Viteritti, per il monitoraggio di torrenti e canali di scolo per individuare eventuali fonti di inquinamento e salvaguardare la qualità del nostro mare, in stretta collaborazione con la Guardia Costiera”. E’ quanto comunica lo stesso primo cittadino su Facebook.

“Oltre ad un prelievo sistematico in alcuni punti del nostro lungo litorale per la verifica della qualità delle acque, in questi giorni sono stati monitorati alcuni scarichi specifici, ed in particolare sul torrente Trionto e nel canale di località Salice”.

“Proprio questa mattina – sottolinea Stasi – a seguito di alcune segnalazioni nella giornata di ieri, il gruppo di lavoro, coadiuvato dalla Polizia Locale e da un laboratorio accreditato, ha attivato una serie di operazioni di controllo, verifica, repressione e campionamento di scarichi sull’intero territorio ed il particolare sono stati individuati e segnalati alle Autorità Competenti alcuni presunti scarichi abusivi. È stato inoltre individuato e segnalato un soggetto scoperto a scaricare rifiuti abusivamente”.

“Gli ultimi prelievi confermano ancora una volta che il nostro mare è pulito e che il fenomeno delle scie, che compaiono in determinati giorni per alcuni, è frutto di un processo naturale e non presenta inquinamento, ma ciò non vuol dire che non esistano sul nostro territorio criminali ambientali, “ladri di futuro” e che l’Amministrazione non stia agendo, sistematicamente, per individuarli e fermarli. L’attività di questa mattina – conclude Stasi – lo conferma nuovamente”.