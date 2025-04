Corigliano Rossano: progetti di vita indipendente, pubblicato avviso pubblico per persone con disabilità

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il concetto di vita indipendente rappresenta, per le persone con disabilità, la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona, prendendo le decisioni riguardanti le proprie scelte con le sole limitazioni che possono incontrare le persone senza disabilità. Non si tratta necessariamente di vivere una vita per conto proprio o dell’idea della semplice autonomia, ma ha a che fare con l’autodeterminazione delle persone con disabilità, riverberandosi anche sull’ambito familiare della persona interessata.

Possono accedere agli interventi cinque persone con disabilità che, all’atto della presentazione dell’istanza e della richiesta di elaborazione di un progetto di vita, risultino:

– residenti o domiciliati nel territorio dell’Ambito di Corigliano-Rossano e, specificatamente, nei comuni di Corigliano-Rossano, Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Crosia, Longobucco, Paludi, San Cosmo, San Demetrio, San Giorgio, Vaccarizzo;

– di età compresa tra i 18 e 64 anni;

– in possesso di certificazione di disabilità di cui alla legge 05 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre gli interventi devono essere dedicati, di norma, a persone con disabilità maggiorenni la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità (indipendentemente dalla disabilità fisica, sensoriale, intellettiva, cognitive). Tipologia di interventi, modalità di attuazione e presentazione delle domande gli interessati le potranno trovare sull’Avviso pubblico che si può consultare o scaricare cliccando QUI

“L’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Marinella Grillo – continua il proprio impegno nel garantire inclusione e pari opportunità alle persone con disabilità, promuovendo interventi concreti volti a migliorare la qualità della vita e l’autodeterminazione dei cittadini più fragili. Il presente Avviso pubblico rappresenta un passo significativo in questa direzione”.

“Il nostro obiettivo è favorire l’autonomia delle persone con disabilità, supportandole nel loro percorso di autodeterminazione e partecipazione attiva alla vita sociale e comunitaria. Attraverso queste iniziative, intendiamo rispondere in modo efficace alle esigenze delle persone con disabilità, valorizzando le loro capacità e offrendo strumenti concreti per una vita dignitosa e indipendente. L’Amministrazione continuerà a lavorare con determinazione affinché le politiche sociali siano sempre più inclusive e orientate al benessere della collettività”.