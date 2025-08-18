HomeIonio

Corigliano Rossano, problemi idrici di località Fosse in via di superamento: rilevate anomalie sulla rete

Lo fa sapere il Comune spiegando che gli addetti del settore Reti e manutenzione, seguiti dal sindaco Flavio Stasi, sono stati all'opera, senza fermarsi nemmeno il giorno di Ferragosto, per cercare di risolvere la problematica. Anomalie corrette dai tecnici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Sono in via di superamento i problemi idrici riscontrati nella zona Fossa di Corigliano Rossano nei giorni scorsi. È quanto fa sapere nella giornata di oggi il Comune spiegando che gli addetti del settore Reti e manutenzione, seguiti dal sindaco Flavio Stasi, sono stati all’opera, senza fermarsi nemmeno il giorno di Ferragosto, per cercare di risolvere la problematica.

“Lungo la rete sono state rilevate numerose anomalie, anche sugli organi di manovra, – spiega il Comune di Corigliano Rossano – che sono state corrette dai tecnici comunali e che stanno consentendo alla contrada di godere della maggiore dotazione idrica messa a disposizione da quest’anno. I controlli sulla rete, comunque, continueranno in queste ore, per verificare la presenza di altre perdite o anomalie agli organi di manovra”.

Nuovi impianti operativi, restano però piccole criticità

“Sono già operativi gli impianti di Frasso e Leuca, – continua la nota del Comune – che stanno consentendo di superare una carenza idrica storica nella contrada – in forte espansione negli ultimi anni – ed anche nelle zone di Momena. Sono tantissimi i nuovi impianti realizzati in questi anni, che hanno consentito di mitigare la storica carenza idrica in molte zone della città, a partire dagli scali cittadini, – si specifica – nonostante la siccità sistemica stia facendo diminuire la disponibilità idrica generale”.

Nonostante questo restano ancora alcune criticità, dice chiaramente il Comune spiegando che queste sono “correlate soprattutto alle adduttrici Sorical, come quella di Apollinara servita interamente dalla Società Regionale, come quella dei Centri Storici fortemente dipendenti dalla Condotta del Fallistro, o come quella della zona sud dello Scalo di Rossano, in sofferenza ogni qual volta viene interrotta l’erogazione della condotta DN 300 del Trionto, che non è di competenza comunale. Ad ogni modo con i nuovi impianti realizzati in questi anni, la dipendenza da queste adduttrici sta progressivamente diminuendo, – conclude – come avvenuto in località quali Seggio, parte di Amica e da quest’anno anche Frasso e Sant’Angelo”.

