Corigliano Rossano: prima la rissa poi l’incendio in una palazzina occupata da migranti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Incendio in una palazzina a tre piani, già sgomberata a Schiavonea di Corigliano. Poco prima, secondo quanto si è appreso era scoppiata una rissa tra cittadini stranieri che occupavano l’immobile abusivamente. Lo stabile di via Capri era stato già sgomberato a febbraio del 2021, su decisione del Sindaco Flavio Stasi, viste le condizioni igienico sanitarie precarie in cui vivevano gli occupanti. Ma alcune persone erano tornate a vivere al suo interno. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiata una lite e poi nella palazzina sarebbero divampate le fiamme che in poco tempo si sono propagate. Sul posto sono intervenuti, oltre al sindaco, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Nessuno è rimasto ferito.

